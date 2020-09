Wandertipp der Woche aus Willich : Wanderung durchs Schiefbahner Bruch

Schiefbahn Wege, die durch ein ehemaliges Sumpfgebiet führen, ein idyllischer See, ein Fisch-Lehrpfad und der Bruchwald – das Schiefbahner Bruch ist eine facettenreiche Landschaft. Ein Ausflug, ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad, lohnt sich immer.

Und genau an diesem Kalksandstein-See beginnt die rund drei Kilometer lange Tour. An der Straße Im Fonger befand sich einst ein Kalksandsteinwerk. Wer die Straße mit dem Auto entlang fährt, der findet direkt hinter der Autobahnbrücke auf der rechten Seite Parkmöglichkeiten. Es geht zunächst einmal das kleine Stück in Richtung Autobahnbücke zurück, um dann zwischen den beiden Absperrgittern nach links in einen unbefestigten Weg einzubiegen. Begleitet vom Rauschen der Autobahn geht es über den markierten Wanderweg A 3 los. Rechter Hand liegt hinter einem breiteren Waldstreifen die Autobahn, während auf der linken Seite der Kalksandsteinsee auftaucht. Der SAV Schiefbahn, der an dem Gewässer beheimatet ist, hat entlang des Sees einen Fisch-Lehrpfad angelegt. Vom Weg aus gut zu lesen sind Tafeln, die über die im See beheimateten Fische informieren – angefangen von der Schleie bis hin zum Rotauge. Die türkisfarbenen Stelen, die auf der anderen Seite des Weges stehen, erinnern an das Napoleon’sche Nordkanal-Projekt. Wo der See endet, muss man links abbiegen, geradeaus ginge es auf der historischen Nordkanalroute und dem Alleenradweg weiter.