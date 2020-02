Tipp der Woche: Freizeitbad „De Bütt“ in Willich : Das „Black Hole“ toppt einfach alles

Tipp der Woche: Freizeitbad „De Bütt“ in Willich

Willich Badespaß für die ganze Familie bietet das Willicher Freizeitbad „De Bütt“. Mit seiner 90 Meter langen interaktiven Wasserrutsche „Black Hole“ gehört das Bad zu denen mit den längsten Rutschen in NRW. Am 7. März lockt die Aqua Fitness Nacht.

Zumba und Zirkeltraining im Wasser, Beboard, Aquacycling sowie Aquaboxen und Aquajogging – im Willicher Schwimmbad „De Bütt“ geht es am 7. März besonders sportlich zu. Von 19 bis 23 Uhr lockt an diesem ersten Samstag im März die Aqua-Fitness-Nacht.

Dass ein Schwimmbad viel mehr Sport kann als einfach nur Schwimmen, stellt „De Bütt“ bei diesem Event wieder einmal unter Beweis. Wobei im Eintrittspreis von 19 Euro an diesem Abend nicht nur das Nutzen der Sportangebote gehört. Jeder Besucher erhält eine Flasche Wasser und kann auf die gesunden Snacks zurückgreifen, die im Bad angeboten werden.

Der Hallenbereich von „De Bütt“, Zum Schwimmbad 1 in Willich, ist montags von 13 bis 22 Uhr, dienstags bis freitags von 7 bis 22 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 8 bis 21 Uhr geöffnet. Dazu kommt von Mai bis September das Freibad. Der Zweistundentarif beträgt für Kinder und Jugendliche 3,50 Euro. Erwachsene zahlen fünf, Familien bis zu vier Personen zehn Euro. Zusatzkarten für weitere Kinder liegen bei je zwei Euro. Der Tagestarif beträgt 5,50 bzw. acht, für Familien 16 Euro. Die Zusatzkarten kosten drei Euro. Kinder bis zwei Jahre haben freien Eintritt.

Saunafreunde sollten sich hingegen den 28. März in ihrem Kalender notieren. Dann lädt „De Bütt“ zur langen Saunanacht ein. Von 20 bis 1 Uhr können sich die Gäste in der neuen Saunalandschaft auf Sonderaufgüsse in einer häufigeren Taktung freuen. Dazu kommt ab 21.30 Uhr das FKK-Schwimmen im Freizeitbadbereich.