Bezahlbarer Wohnraum : „Tiny Houses“: SPD nennt CDU-Vorschlag „Frechheit“

Willich Die SPD Willich und ihr Bürgermeisterkandidat Dietmar Winkels reagieren mit Unverständnis auf den CDU-Vorschlag zu prüfen, ob und wo in Willich eine „Tiny Haus“-Siedlung möglich ist. Die SPD fordert stattdessen die Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft sowie mindestens 50 Prozent Geschosswohnungsbau für bezahlbaren Wohnraum.

In einer Pressemitteilung schlägt die CDU vor, preiswertes Wohnen durch die Errichtung sogenannter Tiny Houses zu schaffen. Tiny Häuser sind zwischen 15 und 45 Quadratmeter groß und meist auf Rädern montiert. „Das ist nichts anderes als ein Campingwagen – nur in öko“, sagt SPD-Vorsitzender Lukas Maaßen. Zwar habe diese gesellschaftliche Bewegung, die das res­sour­cen­scho­nende Leben in kleinen Häusern propagiert, einen gewissen Vorbildcharakter, niemand dürfe aber in diese Lebensweise gedrängt werden. Allerdings ist der „Tiny House“-Antrag nur einer unter vielen zum Thema Wohnen, die die CDU gestellt hat.