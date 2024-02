Malermeister Tim Zimmermann aus Schiefbahn Fassadenreinigung funktioniert auch umweltschonend

Los geht es mit dem Anbringen der Gummimatten am Boden. Mit Strippen wird die Matte zu einer Auffangschale mit einer Breite von 50 Zentimeter gebogen. In diese lange Auffangschale wird der Fuß der Absaugpumpen gesetzt. Das Fassadenreinigungsmittel, um der Veralgung und dem Pilzbefall zu Leibe zu rücken, wird dem Wasser im Tank beigegeben und über die Lanze auf die Fassade aufgebracht. Das herabperlende Wasser wird in den Matten aufgefangen, in die Filteranlage im Anhänger gepumpt und gereinigt – und kann so erneut in den Kreislauf gehen. „Auf diesem Weg gelangt kein verunreinigtes Wasser ins Grundwasser“, hebt Zimmermann hervor. Der Hauptfilter der Anlage muss nach jeder Reinigung gewechselt werden.