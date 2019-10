FDP will helfen : Willicher Tierschutzverein möchte eigenes Tierheim betreiben

Manuela Mihalic und Ralf Thaler, die Vorsitzenden des Vereins „Tierschutz für Willich“, und weitere Ehrenamtler kümmern sich schwerpunktmäßig um Katzen. Foto: Wolfgang Kaiser

Willich Bei einem Besuch der FDP-Fraktion berichteten Vertreter des Vereins „Tierschutz für Willich“ von ihren Problemen. Ein eigenes Tierheim könnte die Lösung sein, sagen sie.

„Wir brauchen dringend Hilfe und Unterstützung.“ Das sagte Ralf Thaler als Vorsitzender des ehrenamtlichen Vereins „Tierschutz für Willich“ jetzt bei einem Ortstermin mit der FDP-Stadtratsfraktion in Anrath, wo der Verein eine private Pflegestelle für eingefangene Katzen betreibt. Der Verein, der viele Aufgaben auf dem Gebiet des Tierschutzes in der Stadt Willich und der näheren Umgebung ehrenamtlich übernimmt, platze im wahrsten Sinne des Wortes aus den Nähten, so Thaler.

„Wir haben mittlerweile einfach zu viele Tiere, denen wir aus den verschiedensten Gründen helfen müssen. Alle Tiere werden von unseren Ehrenamtlichen in privaten Einrichtungen betreut, gepflegt und aufgepäppelt, bevor wir sie mit Auflagen an Privatpersonen weitervermitteln“, sagte die stellvertretende Vorsitzende Manuela Mihalic, die sich insbesondere um Katzen kümmert. Mihalic ergänzte: „Obwohl es in der Stadt eine Kastrationsverordnung gibt, müssen wir viele, vor allem junge und kranke Tiere einfangen. Hier kommen sie in eine private Quarantäne und werden unter anderem von Tierärzten versorgt. Aber wir sind an unsere finanziellen und räumlichen Leistungsgrenzen angekommen und müssen nun die Stadt um Hilfe ersuchen, zumal wir auch städtische Aufgaben aus dem Bereich des Veterinärschutzes mit übernehmen.“