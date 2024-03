Einzelhandel in Willich Ein Flugsimulator auf dem Kaiserplatz

Vom 23. bis 25. August (Freitag bis Sonntag) findet „Will ich hin“ statt und für Sonntag, 15. September, ist das Kinderfest terminiert. Die Nikoläuse sind am Freitag, 6. Dezember, los. Brock betont, dass sich der Werbering über weitere Mitglieder, wie auch Bürger, die konstruktive Ideen einbringen, freue. Aktuell zählt der Werbering 86 Mitglieder. Man wolle die Netzwerkarbeit untereinander vertiefen, fügt der neue Vorsitzende an. So wird es am 15. Mai erstmalig eine Netzwerkveranstaltung für Mitglieder in geselliger Runde im „de Hött“ geben. Kontakt: info@webering-willich.de.