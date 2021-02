Nachruf : Theo Bockers starb mit 99 Jahren

Neersen Der vielfältig politisch und sozial engagierte Neersener Theo Bockers ist tot.

Bockers starb am 12. Februar im Alter von 99 Jahren, wie die Neersener Arbeiterwohlfahrt mitteilt, deren Ehrenvorsitzender er war. Seit 73 Jahren war Bockers Mitglied der Postgewerkschaft, seit 54 Jahren in der SPD, neun Jahre davon als Vorsitzender des damaligen SPD-Ortsvereines Neersen. Fünf Jahre lang war er Mitglied des Rates der Stadt Willich. 2001 wurde er Ehrenmitglied des Radsportvereines RSV Opel Neersen. Seit 1968 war er Mitglied der Arbeiterwohlfahrt. In der Neersener Ortsgruppe war er von Anfang an Vorstandsmitglied und von 1984 bis 2000 auch Ortsvorsitzender. Von 1989 bis 2000 war er ebenfalls Mitglied im Kreisvorstand.