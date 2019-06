Willich : Theaterstück im Saal Krücken

WILLICH (RP) WAS’N Fest – und was für ein Theater! Das Willicher Fest aus der Reihe der WAS’N Feste - WAS´N steht dabei für Willich, Anrath, Schiefbahn und Neersen - ist etwas Besonderes. Es ist nicht nur ein Fest, sondern gleichzeitig auch ein Beitrag von der städtischen Seniorenstelle und Netzwerkpartnern zu den Aktionswochen „Denk mal – das Demenzprojekt in Willich“ der Künstlerin Beate Krempe.

Im Rahmen des Festes kann man am Samstag, 15. Juni, im Saal Krücken in Willich die Uraufführung des einmaligen Theaterstückes „Der Baum“ erleben. Bei dem Baum, nach dem das Stück benannt wurde, handelt es sich um einen Apfelbaum, der mit großen Früchten auf der Bühne steht. Das Ensemble des Theaterstücks hat sich über Monate auf den Auftritt vorbereitet und geprobt. Es besteht aus Bewohnern des Seniorenhauses Moosheide, aus Schülern der Sprachförderklasse der Leonardo-da-Vinci Gesamtschule und einigen weiteren theaterbegeisterten Menschen.

Einlass ist um 14 Uhr, Beginn 15 Uhr, Ende 17 Uhr. Im Eintrittspreis von 5 Euro ist ein Gedeck Kuchen inbegriffen. Karten erhält man zu den üblichen Öffnungszeiten bei der Seniorenstelle der Stadt Willich in Schiefbahn, Albert-Oetker-Str. 98, Tel.: 0 21 54 - 949 653 und in allen Begegnungsstätten. Damit alle Willicher teilnehmen können, gibt es einen kostenlosen Busshuttleservice, der die Gäste aus allen Stadtteilen abholt und nach der Veranstaltung wieder nach Hause zurückbringt. Infoflyer mit den Buszeiten liegen in allen öffentlichen Gebäuden aus. Früher gab es die „Ältestenfeste“, jetzt gibt es WAS´N Fest. Nicht nur optisch und sprachlich werden die Stadtteile (Anfangsbuchstaben von Willich, Anrath, Schiefbahn, Neersen) in dem Namenszug verbunden – auch inhaltlich. Damit es nicht langweilig wird, werden die Feste jedes Jahr durch ein Projektteam neu organisiert. Auch Anregungen von Bürgern werden einbezogen.