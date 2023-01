Spendensammeln gegen Gewalt an Kindern Tage und Zeiten der Sternsinger in der Stadt Willich

In Schiefbahn sind verschiedene Aktionen vorgesehen. So wird es auch hier einen Sternsingergottesdienst am, Sonntag, 8. Januar, ab 11.30 Uhr in der Hubertuskirche geben, einen Dankgottesdienst. Bisher haben sich erst 16 Kinder angemeldet – deutlich weniger als in den Vorjahren. „Diese vier Grüppchen werden es nicht schaffen, allen 20.000 Schiefbahnern den Segen zu bringen“, sagt Liz Flor, die die Aktion in Schiefbahn organisiert. Sie werden am Donnerstag, 5., und Freitag, 6. Januar bis zum Mittag durch die Straßen ziehen. Doch man kann sich den Segen auch selbst abholen: Sternsinger werden am heutigen Mittwoch, 4. Januar, von 9 bis 12.30 Uhr auf dem Wochenmarkt stehen, am Samstag, 7. Januar auch vor dem Edeka-Markt, ab der kommenden Woche zudem in verschiedenen Geschäften und Apotheken. Wer spontan noch mitmachen möchte: E-Mail an Liz Flor: liz.flor@web.de.