Willich : Termine der Martinszüge in der Stadt Willich

Termine der Martinszüge in der Stadt Willich

Willich Die Stadt Willich hat bekannt gegeben, wann in diesem Jahr die Martinszüge starten. Folgende Termine stehen bereits fest.

Anrath Hauptzug am 5. November, Uhrzeit noch unbekannt. Furthstraße & Co.: 14. November, ab 17.30 Uhr, Kita Furthstraße, Feuer Brockmannswiese. Clörath-Vennheide: 17. November, 17 Uhr, ab Reiherweg, Feuer auf dem Feld Hagwinkel. Lok & Co.: 18. November, 17.30 Uhr, ab Alber-Schweitzer-Schule, dort auch Feuer.