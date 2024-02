Telefonbetrug in Willich Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus

Am Montag hatte ein „Polizist“ den Senior überzeugt, besuchte ihn dann zu Hause und ließ sich größere Bargeldbestände zeigen. Als der Mann diese in einer Kassette vorzeigte, ergriff der Täter, ein etwa 25 Jahre alter Mann mit dunklen Haaren und brauner Kleidung, diese und die Flucht. Am Mittwoch begann der Fall vergleichbar: Gegen 10.30 Uhr – auch der Fall am Montag hatte sich am späten Vormittag zugetragen – klingelte das Telefon der 58-Jährigen. Ein Mann meldete sich mit Namen und gab an, von der Polizei Willich zu sein. Er behauptete, zwei Personen seien festgenommen worden, die einen Zettel bei sich trügen. Auf diesem habe der Name der Frau mit dem Hinweis gestanden, dass sie große Mengen Bargeld zu Hause habe.