Neue Telefon-Betrugsmasche in Willich : Betrüger drängen Senioren teure Pflegeberatung auf

Neue Telefon-Betrugsmasche in Willich

Es kommt derzeit vermehrt zur Betrugsanrufen in Willich. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Willich Die Anrufer kennen meist den Pflegegrad der Opfer und senden kostenpflichtiges Infomaterial. Wie man gegen die Betrüger vorgehen kann – auch wenn man glaubt, keinen Vertrag abgeschlossen zu haben.

Die Betrüger bieten Beratungen hinsichtlich von Leistungen der Pflegekassen an, sprechen von Ansprüchen der Opfer, die sich auf über 6000 Euro belaufen sollen. Eine „Pflegebox“ mit Infomaterial wird nach dem Telefonat zugeschickt und dafür zunächst 129 Euro in Rechnung gestellt. Werden diese nicht bezahlt, folgt ein Mahnverfahren.

Die Verbraucherzentrale NRW, so die Polizei weiter, widmet Thema und Unternehmen einen ausführlichen Bericht mit Verhaltenshinweisen und stellt Musterbriefe zur Verfügung, mit denen man den Forderungen des Unternehmens widersprechen kann. Man sollte auf jeden Fall innerhalb von 14 Tagen auf das erste Schreiben der Firma reagieren, auch wenn man der Meinung ist, am Telefon gar keinen Vertrag abgeschlossen zu haben, so der Ratschlag. Aber auch nach den 14 Tagen ist ein Widerruf unter den gegebenen Umständen noch möglich. Der Link zur Verbraucherzentrale: www.verbraucherzentrale.nrw/aktuelle-meldungen/gesundheit-pflege/warum-sie-bei-anrufen-von-pflegeservice-smart-aufpassen-sollten-73679.