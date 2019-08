1100 Sportler angemeldet : Neuer Teilnehmerrekord beim Willicher Triathlon

Willich Am 1. September wird Willich sportlich. Es haben sich 1100 junge und ältere Sportler angemeldet.

Der Volkstriathlon, der verbunden ist mit der Willicher Stadtmeisterschaft, findet am Sonntag, 1. September, auf dem Gelände des Freizeitbades „De Bütt“ und auf einer Radstrecke bis zur Hardt statt. Die Wettkämpfe beginnen um 10 Uhr mit den Schüler-Triathleten. Insgesamt gibt es acht Wettbewerbe, die in 18 Gruppen starten – von einem Wettbewerb für die Bambinis über Volkstriathlon-Distanz bis zu Staffel-Wettbewerben.

Dabei wird es in diesem Jahr ein prominentes Team geben: Willichs Bürgermeister Josef Heyes geht mit Christian Pakusch (CDU-Vorsitzender) und einer Schwimmerin des TV Schiefbahn an den Start des Staffel-Wettbewerbs – Heyes wird den Fahrrad-Part übernehmen, Pakusch geht auf die Läuferstrecke.

Am 1. September werden in Willich mehrere Straßen für die Radwettbewerbe gesperrt. „Wir danken den Anliegern an den Straßen für ihr Verständnis – so können wir die Sicherheit der Sportler gewährleisten“, sagt Rott.