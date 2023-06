Feuerwehr Willich Zwei Willicher Teams bei Feuerwehr-Leistungsnachweis

„Wir haben zwar mit dem Sieg wenig zu tun gehabt, aber wir hatten zwischen drei und vier Minuten alle drei Ziele umgespritzt. Das ist ein sehr gutes Ergebnis und wie gesagt, am Ende steht das Teambuilding bei diesem Event auch klar im Vordergrund“, sagt Greiner. Die Menschen in Willich dürfen sich also sicher fühlen – ihre Feuerwehr ist sehr gut aufgestellt.