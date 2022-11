Tanzabend im Alten Zollhaus : Band aus Buenos Aires zeigt moderne Interpretation des Tango

Willich Die argentinische Elektrotango-Gruppe „Tangorra Orquesta Atípica“ war im Alten Zollhaus in Willich zu Gast und präsentierte, wie sich der erotische Tanz musikalisch weiterentwickelt.

Das „Franzen Zollhaus“ in Willich, so der historische Name, war bis 1835 eine Zoll- und Poststation, wo Zoll kassiert und Pferde gewechselt, Reisende übernachten konnten. Heute kann man dort Kunst- und Kultur, Tanz und Musik genießen. Seit 2005 ist der Verein Zollhaus dort ansässig, ein Zentrum für die Vermittlung lateinamerikanischer Tänze wie Salsa oder Tango durch professionelle Tanzlehrer. Die regelmäßigen Zollhaus-Tanz-Partys locken auch Tanzbegeisterte aus dem weiteren Umfeld an, wie sich am vergangenen Sonntag zeigte. Denn da wartete mit dem „Tangorra Orquesta Atípica“ ein besonderer Abend mit Live-Musik auf, frisch importiert aus Buenos Aires, der Herzstadt des Tangos.