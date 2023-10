Katholische Jugendfreizeiteinrichtungen im Kreis Viersen Das Freizeitverhalten hat sich verändert

Dabei spielt das Netzwerk einer jeden Einrichtung eine große Rolle. „Durch die Corona-Zeit müssen wir nahezu alle einen Knick im Ehrenamtseinsatz verzeichnen“, sagt Natalie Piepenbrink vom Karo11 in Willich. Diese Phase hat aber nicht nur das Ehrenamt verändert, wie die Klausurtagung deutlich machte. Auch das Freizeitverhalten an sich hat sich geändert. „Die Kinder sind in der Freizeit sehr verplant. Freies Spielen, einfach mal draußen sein, das wird vielfach nicht angenommen. Etliche Eltern können sich unter dem Stichwort ,Offener Bereich‘ in der Kinder- und Jugendarbeit nichts vorstellen. Sie wollen feste Angebote. Dabei ist es wichtig, dass Kinder selbstbestimmt aussuchen, was sie machen wollen. Wir bieten neben festen Angeboten eine breite Palette an, aus der frei gewählt werden kann“, sagt Joachim Hanbücher von der mobilen Jugendarbeit/Streetwork Schwalmtal.