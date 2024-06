Tag der offenen Gartenpforte Mit Musik im Blumengarten in Schiefbahn

Der Veranstalter, das Lions Hilfswerk Willich, bietet Kuchen, Kaffee und Getränke an, die zu Gunsten der verschiedenen Projekte in Schulen und Kindergärten verkauft werden. „Als wir unseren Garten seinerzeit das erste Mal öffneten war es ein Experiment. Es wurde so gut angenommen, dass wir die Folgeveranstaltungen anlaufen ließen“, erinnert sich Lions-Mitglied Adolf Franke. Es sei ein Bündel von Maßnahmen, mit denen die Lions in den vergangenen 20 Jahren ihre Mittel erarbeitet hätten, die dann wiederum in die verschiedene soziale Projekte in Willich, aber auch weltweit, geflossen seien, fügt Nickels an.