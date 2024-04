Tag der offenen Gartenpforte Roloffs Willicher Gartenkleinod kann bestaunt werden

Die Pflege geschehe eher nebenbei. „Das einzige Aufwendigere ist, hin und wieder die Hecken zu schneiden. Sonst ist es eigentlich so, dass ich bei der Arbeit eine kleine Pause mache und vom grauen Beton auf Grün und Farbe umschwenke und dann hier und da etwas zupfe oder so“, erzählt der Künstler, der in seinem heimischen Atelier vor allem mit dem Werkstoff Beton arbeitet und daraus Möbel, Licht- und Wandobjekte fertigt. Das Atelier ist an dem Tag auch geöffnet. „Zufällig ist es auch der Tag der offenen Ateliers in Willich. Da bin ich dabei. Aber ich habe mein Atelier beim Tag der offenen Gartenpforte natürlich ohnehin immer auf“, erzählt er.