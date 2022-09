Veranstaltung am Sonntag : Info-Tag zur Mobilität am Schloss

Info-Tag zur Mobilität am Schloss

Veranstaltung am Sonntag

Neersen Viele Informationen rund um das Thema Mobilität warten am Sonntag auf die Besucher. Die Stadtwerke, Autohäuser, Fahrradgeschäfte und Sanitätshäuser informieren, und es gibt eine geführte Fahrradtour.

Eine große Infoveranstaltung rund um das Thema Mobilität findet am morgigen Sonntag, 18. September, am Schloss Neersen statt. Bürgermeister Christian Pakusch eröffnet um 12 Uhr die Veranstaltung. Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche (EMW), die in der Zeit vom 16. bis zum 22. September stattfindet, werden bei dieser Hauptveranstaltung zahlreiche Aussteller Mobilität für Jung und Alt präsentieren. Dafür wird ein Teil des Rothwegs – zwischen der Kreuzung Hauptstraße und der Höhe zur Einfahrt Edeka – für den Verkehr bis 18 Uhr gesperrt.