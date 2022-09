Tag der Mobilität am Schloss Neersen : Vom Treppenlift bis zum Bürgerbus

Neersen Zahlreiche Aussteller präsentierten beim Tag der Mobilität am Schloss Neersen ihre Angebote. Das schlechte Wetter sorgte aber dafür, dass nicht so viele Gäste kamen wie erhofft.

Durchweg trocken war es in dem geräumigen Kleinbus. Dort konnten Senioren Probe sitzen in einem Treppenlift. Hebel nach rechts ziehen, und schon ging es treppauf, fast so mühelos wie in der Werbung. Andreas Weber nannte Preise: „Für einen Treppenlift ins erste Obergeschoss liegen die Kosten bei 10.000 bis 15.000 Euro. Soll es noch eine Etage höher gehen, ist der Aufpreis recht gering.“ Direkt gegenüber hatte Nicole Kaulfuß vom Viersener Sanitätshaus Lettermann einen kleinen Fuhrpark für Menschen mit Einschränkungen platziert. Sie parkte rückwärts auf den Zentimeter mit einem kleinen Elektro-Scooter ein. In der Nobelausführung gibt es dieses Gefährt sogar mit Dach. Da das Fahrzeug aber an beiden Seiten offen ist, wäre eine Ausfahrt trotzdem eine feuchte Angelegenheit geworden. Die Flitzer schaffen Tempo 15 und bringen es auf eine Reichweite von bis zu 60 Kilometer.