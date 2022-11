Aktion der Willicher Tafel : Haltbare Lebensmittel für Weihnachtspäckchen gesucht

Willich Im Angesicht der aktuellen Krisen sind auch in Willich immer mehr Personen und Familien auf die Unterstützung der Tafel angewiesen. Zu Weihnachten möchte sie ihnen eine Freude machen. Doch dazu braucht es Spenden.

Die Weihnachtspäckchen-Aktion der Tafel ist angerollt. Wie in den vergangenen Jahren nimmt die Tafel Willich Lebensmittel-Päckchen von Privatpersonen, Schulen, Kitas und Firmen an, die dann wiederum an bedürftigen Personen oder Familien ausgegeben werden. Die Weihnachtspäckchen sollen ausschließlich haltbare Lebensmittel wie zum Beispiel Kaffee, Tee, Kakao , Mehl, Zucker , Backzutaten, Nudeln, Reis, Kekse oder Süßigkeiten enthalten. Wenn Fleischkonserven eingepackt werden, würde sich die Tafel über eine Kennzeichnung mit einem F für Fleisch freuen. Damit soll verhindert werden, dass ein vegetarischer Haushalt Fleisch erhält, was dort gar nicht gegessen wird.

Die Weihnachtspäckchen können vom 21. November bis 5. Dezember während der Bürozeiten, montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr, bei der Tafel Willich, Fellerhöfe 1, in Willich, abgegeben werden. Wer keine Möglichkeit hat, sein Weihnachtspäckchen zu bringen und auf eine Abholung angewiesen ist, kann sich im Büro der Tafel unter der Rufnummer 02154 814882 oder per E-Mail an info@tafel-willich.de melden. Die Ausgabe der Weihnachtspäckchen findet am Nachmittag des 7. Dezembers in den fünf Ausgabestellen Anrath, Neersen, Schiefbahn, Willich und Moltkestraße statt.