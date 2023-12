Willicher Tafel Firma rettet Weihnachtspäckchen-Aktion

„Über ein Mitglied von uns entstand der Kontakt zur KM-Lager Logistics GmbH“, berichtet Christine Nohl-Weiler von der Tafel. Die Firma ist seit Ende Juni in ihrer neuen Immobilie am Siemensring in Willich anzutreffen. Deren Geschäftsführer Ralf Kuckelsberg schaffte in dem modernen Hallenbau mit seinen 10.000 Lagerplätzen Raum für die Tafel. „Wir hatten die Möglichkeit, rund 50 Lagerplätze zur Verfügung zu stellen“, sagt Kuckelsberg. Das Unternehmen brachte sich zudem mit Gitterboxen ein, die es für die Tafel-Mitarbeiter einfacher machten, die Weihnachtspäckchen-Aktion zu koordinieren. „Immer 50 Pakete passten in die Gitterboxen. Das ist für uns in Sachen Transport eine immense Erleichterung. Die Boxen werden einfach mit dem Gabelstapler in unseren Tafel-Transporter gefahren“, sagt Stumpf.