Masters-WM in Doha Synchronschwimm-Schwestern holen WM-Silber nach Willich

So entschieden die Schwestern erst einen Tag vor dem Meldeschluss Mitte Januar, tatsächlich in Doha an den Start zu gehen. Die Konkurrenz in ihrer Altersklasse war groß, es starteten die Weltmeisterin 1990 aus Großbritannien oder die Olympiasiegerin von 2004 aus Japan. Begleitet wurde das Duett erstmals von Birte Hohlstein-Jansen Sohn Nico, der als „Teammanager“, Motivator und Daumendrücker fungierte.