St. Sebastianus Bruderschaft Anrath hat fortan eine Königin

In Anrath fand der letzte Regent beim Vogelschuss seine Rolle. Allerdings heißt es hier nun, ordentlich zu gendern, denn es handelt sich um eine Königin. Zuvor jedoch ließ sich das alte Königshaus gebührend feiern. Bei bestem Sommerwetter fand das Schützenfest der St. Sebastianus Bruderschaft von 1463 Anrath am vergangenen Wochenende statt. König Martin I. und seine Königin Manuela II. Tillmanns sowie ihr gesamtes Königshaus strahlten mit der Sonne um die Wette und freuten sich über den großen Zuspruch aus der Bevölkerung. Rolf Kater war in diesem Jahr zum ersten Mal auch offiziell der General. Sein Vorgänger Klaus Calberg wurde am Sonntag zum Ehrengeneral ernannt. Und am Montag gab es in diesem Jahr erstmalig auch eine kleine Zirkusvorführung im Zelt, die vor allem die anwesenden Kinder mit strahlenden Augen verfolgten.