Kommentar zum St. Bernhard Mobber sind erneut die „Sieger“

Einer der Schüler, die an dem Vorfall des 20. April beteiligt waren, wurde nun der Schule verwiesen. Dabei drehte es sich aber um eine Sanktion für den Vorfall selbst, nicht um Schutz der Schülerin, die sich nach ihrem Akt der Zivilcourage Mobbing ausgesetzt sah. Die Schule zieht sich auf ihre Hilfsangebote zurück, diese aber nahm die besagte Schülerin nach eigener Aussage in Anspruch. Geholfen hat es ihr nicht. Sie selbst übrigens wollte kämpfen und ihren Teil zu einer Änderung der Kultur an der Schule beitragen und blieb auch hier stark und prinzipientreu. Ihre Eltern aber zogen die Reißleine. Insbesondere Schulen, die sich dem Netzwerk „Schule gegen Rassismus, Schule mit Courage“ angeschlossen haben, brauchen hier dringend mehr Werkzeuge, speziell Schülerinnen und Schüler, die Zivilcourage zeigen, zu schützen. Vor allem: klare, öffentliche und immerwährende Positionierung seitens Lehrern und Schulleitung.