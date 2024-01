Neue Bezirkspolizistin in Schiefbahn Susanne Melisch ist am liebsten zu Fuß unterwegs

Schiefbahn · Bezirksdienstbeamte der Polizei sind Ansprechpartner für Bürger. Deswegen ist Susanne Melisch am liebsten zu Fuß in Schiefbahn unterwegs statt mit Rad oder Auto. Was sie an ihrem neuen Job besonders mag.

15.01.2024 , 15:00 Uhr

Susanne Melisch ist die neue Bezirksdienstbeamtin in Schiefbahn und hat für die Bürgerinnen und Bürger ein offenes Ohr. Foto: Marc Schütz