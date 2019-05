Bezirksschützentag : Susanne Berger aus Clörath ist neue Bezirksschützenkönigin

Susanne Berger von der St.-Johannes-Schützengesellschaft Clörath-Vennheide schoss mit dem 174. Schuss den Vogel ab. Vorgänger Mike Kunze gratulierte ihr. Foto: Wolfgang Kaiser

Willich Noch trägt Mike Kunze (42) das schwere Silber über der roten Uniform der Schützenbruderschaft Clörath-Vennheide. Es zeichnet ihn aus als Schützenkönig des Jahres 2018 im Bezirksverband Krefeld-Willich-Meerbusch.

Diese Auszeichnung berechtigt den leidenschaftlichen Schützen, der auch dem Bezirksverband als Bundesmeister vorsteht, zur Teilnahme an Diözesan-, Bundes- und sogar Europameisterschaften. Doch am heutigen Samstag wird er die kostbare Amtskette an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin überreichen müssen. Beim Bezirksschützentag ermitteln die 17 Bruderschaften des Bezirks ihren besten Schützen des Jahres 2019 in den verschiedenen Alterskategorien.

Neben den erwachsenen Teilnehmern sind dies die Jungschützenprinzen und die Schüler. Erstmals gehen in diesem Jahr auch Kinder an den Start. Außerdem wird ein „Schütze des Jahres“ für sein ehrenamtliches gesellschaftliches Engagement geehrt. Beim Schießen sind startberechtigt allein die Schützenkönige der Mitgliedsbruderschaften, also nur eine handverlesene Auswahl. Gastgeber des Bezirksschützentags ist in diesem Jahr die St.-Sebastianus-Bruderschaft von Alt-Willich.

Im Garten und im Pfarrheim von St. Katharina herrscht munteres Treiben. Es gibt Kaffee und Kuchen, kalte Getränke und Gegrilltes. Die Kleinen lassen sich glitzernde Tattoos aufbringen. Alles sieht nach einer familiären Zusammenkunft aus. Nur das Wetter meint es nicht gut mit den Schützen. Es ist kalt, und zwischen sonnigen Abschnitten gehen heftige Schauer nieder. Im Garten ist unter einem offenen Zeltdach der Schießstand aufgebaut. Hier wird gerade der neue Bezirksschülerprinz in der Altersklasse 12 bis 15 Jahre ermittelt. Oder die Bezirksschülerprinzessin, denn von den fünf Bewerbern sind vier junge Mädchen, etwa Nele Hoppe (13) aus Hüls. Ihr Opa und ihr Vater seien ebenfalls Schützen, erzählt sie. Das Schießen sei „ganz gut für die Konzentration“, befindet sie. Unter den wachsamen Augen der ersten Bezirksschießmeisterin Melanie Kunze visieren die Bewerber mit dem Luftgewehr den hölzernen Vogel an. Auf dem Smartphone des stellvertretenden Bezirksschießmeisters Dominik Hansjürgen ist er allerdings in Nahaufnahme zu betrachten und sieht schon ganz schön ramponiert aus.

Im Pfarrsaal von St. Katharina schießen die Kleinsten derweil mit der Armbrust und Gummigeschossen auf einen bunt bemalten Vogel aus Holz, der in wenigen Metern Entfernung befestigt ist und schon einige Körperteile verloren hat. Hier steht der Sieger bereits im Vorfeld fest. Es wird Uli Voekel aus Hüls sein. Der Zehnjährige ist der einzige Bewerber um dieses neu eingeführte Amt des Kinderprinzen. Uli feiert Geburtstag und hat zum Schießen gleich seine ganze Familie und seine Freunde mitgebracht.