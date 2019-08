„SummerTune 2019“ am Samstag, 7. September : Willicher DJ-Event wird größer

Willich Bekannte DJs, neues Areal und modernste Technik: Das „SummerTune 2019“ am Samstag, 7. September, soll größer und lauter werden als das im vergangenen Jahr. Verantwortliche des Willicher Werberings und Organisatoren sind zuversichtlich.

Die Premiere 2018 fand wegen der Umbauarbeiten auf dem Marktplatz noch auf dem Kaiserplatz statt – in diesem Jahr ist nun der größere Marktplatz an der Reihe. Der bietet ausreichend Raum für eine zwölf Meter breite Bühne, die mit modernster Technik, wie LED-Wänden und Spezialeffekten, ausgestattet werden kann.

Das diesjährige Line-up kann sich sehen lassen. Mit dabei ist diesmal unter anderem das DJ-Duo MBP (Must Be Played), das bereits bei bekannten Festivals wie Parookaville oder SMAG Sundance aufgelegt hat. Weniger als Musiker, aber dennoch bekannt, dürfte auch Andree Katic sein. Der Fernsehschauspieler und Model tritt seit einiger Zeit auch als DJ auf und soll ebenfalls für ausgelassene Stimmung sorgen. Engagiert wurden die Künstler durch den in Willich bekannten DJ Leon Brooks, der sich auch in diesem Jahr wieder selbst an die Controller stellen wird.