Süchtelner Straße in Anrath Anwohner klagen über Elterntaxis

„Es muss etwas zum Schutz der Kinder passieren“, sagt Jennifer Beyer. Die Anwohnerin der Süchtelner Straße in Anrath blickt auf die Verkehrssituation, die sie jeden Morgen kurz vor Schulbeginn und jeden Nachmittag vor ihrer Haustür erlebt: Eltern kommen mit ihren Wagen angefahren, parken so nah wie möglich am Stichweg, der zur Gottfried-Kricker-Schule führt, und lassen ihre Kinder aussteigen. Die Elterntaxis sind unterwegs. „Teilweise parken sie mitten auf der Straße mit laufendem Motor, um die Kinder aussteigen zu lassen“, sagt Marzena Winke, die ebenfalls Anwohnerin ist.