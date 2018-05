Stadt Willich: Suche mit Headhunter vom Rat genehmigt

Stadt Willich Ein Headhunter soll die Stadt Willich dabei unterstützen, einen Nachfolger für die derzeitige Technische Beigeordnete Martina Stall zu finden. Der Willicher Rat hat dafür einstimmig eine außerplanmäßige Ausgabe von 70 bis 100 Tausend Euro bereitgestellt.

Dafür gibt es mehrere Gründe: Kommunen sind in der Regel bei der Suche nach Fachkräften im Hinterhertreffen, weil die Gehälter nicht den Summen in der freien Wirtschaft entsprechen. Außerdem wollen Politik und Verwaltung sicherstellen, eine den Erfordernissen entsprechend qualifizierte Person für den Posten - der in Willich die Zuständigkeit für Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Landschaft und Straßen sowie Baurecht umfasst - zu finden.