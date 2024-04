Sturmbilanz im östlichen Kreis Viersen Sturm hebt Dach des BLZ in Willich an

Das Sturmtief, das am Montagnachmittag über NRW gezogen ist und für weiter kräftigen Wind sorgt, hat an vielen Stellen Schäden verursacht. Umgestürzte Bäume brachten viele Einsätze von Polizei und Feuerwehr im ganzen Land. Vor allem die Bahn hatte aufgrund blockierter Gleise einmal mehr mit Verspätungen und Zugausfällen zu kämpfen. Im östlichen Kreis Viersen, in Willich, Tönisvorst, Kempen und Grefrath, fällt die Bilanz der Feuerwehren hingegen relativ entspannt aus. Den spektakulärsten Einsatz gab es in Willich. Hier hatte eine Windbö einen Teil des Flachdachs des Beschäftigungs- und Leistungszentrums (BLZ) angehoben.