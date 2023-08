Neu gestaltetes Fahrzeug Willichs Streetwork wird noch sichtbarer

Glücklich sitzt Streetworkerin Marion Tank in ihrer neuesten Errungenschaft für die mobile Jugendarbeit Willichs: dem umgebauten Unimog, mit dem sie zukünftig noch besser ihre Klienten aufsuchen kann. „Den Wagen habe ich schon länger. Er hatte auch schon den Aufbau, der war aber eher auf eine Art Camping-Nutzung ausgelegt, mit einem Bett, Toilette und so weiter. Wir haben jetzt alles umgebaut, viel wiederverwendet und Sitzgelegenheiten, Tisch oder Regale eingebaut. So haben wir eine Art Mischung aus mobilem Büro und Lounge. Ich kann mich hier mit den Menschen zurückziehen, auch mal komplexere Probleme angehen und bin witterungsunabhängig“, erzählt die engagierte Helferin für Menschen, die bislang nicht eben vom Glück verfolgt waren.