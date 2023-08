So schmeckt Schiefbahn Streetfood-Festival zum Abschluss des Sommers

Für Bühring ist es ein würdiger Abschluss der Sommeraktivitäten des Stadtmarketings. „Wir hatten in Willich den Feierabendmarkt und verschiedene andere Dinge, in Anrath den Popup-Biergarten und haben jetzt in Schiefbahn die Reihe ‚So schmeckt Schiefbahn‘ aufgesattelt. Das war ein großer Erfolg. Das Streetfood-Festival war so nur mit Hilfe einer Agentur möglich. Ich freue mich sehr darauf“, sagt er. Und auch Höppner ist begeistert. „Unsere lokale Gastronomie ist involviert. Eiscafé, Taverne, Vinothek und Julians Café haben feste Plätze, andere Gastronomie kann öffnen. Das ist ein schöner Impuls. wir schauen uns jetzt diese erste Ausgabe einmal an und werden dann gegebenenfalls im kommenden Jahr auch einen verkaufsoffenen Sonntag machen“, sagt er.