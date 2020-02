Sperrungen in Willich : Achtung, Krötenwanderung!

Sperrungen in Willich

In diesem Jahr sind die Amphibien besonders früh unterwegs. Foto: Stadt Willich

Willich Wegen der milden Temperaturen hat die Amphibienwanderung bereits begonnen. Die Stadt Willich sperrt den Niersweg und den Part In der Donk.

Ab Montag, 17. Februar, prägt ein altbekanntes Bild den Niersweg in Neersen und den Bereich In der Donk in Anrath. Der Bauhof der Stadt Willich stellt Absperrbarken und Durchfahrtsverbotsschilder mit Informationstafeln auf: Es ist die alljährliche Amphibienwanderung.