Neubaugebiet am Reinershof : Straße in Willich wird nach Käthe Franke benannt

Willich Im Neubaugebiet Reinershof nördlich der Parkstraße in Willich wird eine Straße nach der verstorbenen ehemaligen Bürgermeisterin Käthe Franke (CDU) benannt. Das hat der Stadtrat jetzt einstimmig beschlossen.

Seit Jahren wurde nach einer Straße oder einem Weg gesucht, der nach der langjährigen (1979 bis 1994) Bürgermeisterin benannt werden kann. Die Wählergemeinschaft „Für Willich“, in der sich auch die Tochter und die Enkelin von Käthe Franke engagieren, hatte sich lange dafür starkgemacht, den Marktplatz in Willich mit dem Zusatz „Käthe-Franke-Platz“ zu versehen, sich damit aber nicht durchgesetzt. Überlegt wurde auch, einen Weg an den Katharinenhöfen auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses nach Franke zu benennen. Detlef Nicola, Fraktionsvorsitzender von „Für Willich“, berichtete im Rat, dass man sich mit der CDU geeinigt habe, nun am Reinershof eine Straße „Käthe-Franke-Straße“ zu nennen. Das sei auch so mit der Familie von Käthe Franke abgestimmt. „Nun ehren wir eine Christdemokratin, die diese Ehrung wirklich verdient hat“, sagte Nicola.