Natur im Kreis Viersen : Nachwuchs bei Familie Storch

Storchenjunge mit Mutter Storch an der Niers Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen Vor 100 Jahren gab es am Niederrhein etwa 50 Weißstorch-Brutpaare. Mit der Entwässerung der Feuchtgebiete zogen die Tiere in andere Gebiete. Doch seit einigen Jahren sind die Störche am Niederrhein wieder heimisch.

