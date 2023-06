Wilder Müll in Willich Plastikteile gefährden Storchenjunge in Willich

In Willich sind Störche seit einigen Jahren wieder beheimatet. Viele Menschen verfolgen voller Spannung, wenn die Vögel ankommen, die Horste beziehen und ihre Jungvögel aufziehen, bevor es wieder in die Winterquartiere im Süden geht. Auch Martin Stelbrink gehört als begeisterter Vogelbeobachter zu den Bürgern, die sich an den Störchen in Anrath erfreuen. Was er jetzt allerdings am frühen Morgen sah und auch fotografisch festhielt, erschreckte ihn sehr. Er konnte den an der Clörather Mühle beheimateten Storch am sogenannten Damokles-Teich entdecken und griff zur Kamera. „Ich habe mich dann gewundert, was der Storch vom Boden aufgenommen hat“, sagt Stelbrink. Sekunden später wusste es der Anrather. Es war ein größeres Stück Folie. Mit dieser Folie flog der Storch in Richtung des Horstes an der Clörather Mühle ab.