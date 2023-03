110 Kinder waren unterwegs Sternsinger in Willich sammeln Spenden in Rekordhöhe

Mit ihrer sehr großzügigen Spendenbereitschaft haben die Willicher Bürger den Sternsingern der Gemeinden in Willich, Schiefbahn und Anrath einen neuen Sammel-Rekord beschert: Fast 37.000 Euro konnten die 110 Kinder, die als Sternsinger in den drei Gemeinden unterwegs waren, für Projekte sammeln, die weltweit den Kinderschutz und die Stärkung von Kinderrechten zum Ziel haben. Unter anderem kommt das Geld einer Stiftung in Indonesion zugute, die sich vor Ort für den Schutz von Kindern einsetzt. Ein herzliches Dankeschön der Organisatoren gilt den Kindern, die wieder mit großem Engagement von Haus zu Haus zogen, den Willicher Geschäftsleuten, die durch Aufstellen der Spendendosen und Auslage der Segen bis Ende Januar die Aktion unterstützten und natürlich den Willichern, die diese überwältigende Hilfe ermöglicht haben.