Vogelschuss St.-Konrad-Schützengilde : Steffen Gillessen ist designierter Schützenkönig am Grenzweg

Neersen Der neue König muss auf seine Krönung aber noch bis zum nächsten Schützenfest warten. Bei den Jungschützen gelang Sofie Schuck ein Kunststück: Als amtierende Schülerprinzessin avancierte sie zur Jungschützenkönigin.

Nach der Wasserschlacht an der Niers hat die St.-Konrad-Schützengilde am letzten Tag des Schützenfestes am Grenzweg beim Vogelschuss ihren König in spe ermittelt. Mit dem 114. Schuss fiel der Vogel bei Steffen Gillessen von der Stange. Mit ihm freuten sich nicht nur die Eltern, Freunde und der Verein, sondern auch seine besten Freunde, Fabian Albrecht und Niklas Meskes. Die beiden von den „Grenadieren“ werden dann im nächsten Jahr nämlich auch seine Minister sein. Zum Königsoffizier berief er seinen Bruder Sebastian Gillessen. Die Gruppe „Edelweiß“, in der der zukünftige König auch Gruppenführer ist, wird ihn künftig als Königsgruppe begleiten. Die Krönung erfolgt immer am ersten Tag des Schützenfestes im darauffolgenden Jahr. Gillessen muss sich also noch ein Jahr gedulden, bis er sein Amt antreten darf.