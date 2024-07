KFZ-Anmeldungen im Kreis Viersen Kreis Viersen hängt in der E-Mobilität zurück

Der Kreis Viersen steht hier allerdings deutlich hinter dem Trend. Das gilt auch für den östlichen Kreis. So sind in Grefrath von 9960 zugelassenen Fahrzeugen lediglich 97 Hybride und 261 reine E-Fahrzeuge. Das macht insgesamt 3,59 Prozent. Etwas besser sieht die Quote in Kempen aus, wo unter 23.068 Fahrzeugen immerhin 686 E-Mobile und 437 Hybride angemeldet sind. Das macht 4,87 Prozent und damit nur gut die Hälfte des Bundesschnitts. In Tönisvorst sind insgesamt 18.475 Fahrzeuge angemeldet. Darunter finden sich 291 Hybride und 536 batteriegetriebene Fahrzeuge. Auch hier liegt die Quote bei 4,48 Prozent und damit sogar knapp unter der Hälfte des Bundesdurchschnitts.