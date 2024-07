Schlossfestspiele Neersen Starke Besucherzahlen: Festspiele trotzen vielen negativen Faktoren

Insgesamt also fällt die Bilanz schon heute gut aus. Auch auf einer absoluten Skala ist der Besuch gut, eingedenk der äußeren Faktoren sogar hervorragend. Die Verantwortlichen freuen sich auf die restliche Spielzeit. 13 Mal Stepping out, zweimal Opern- und Operettengala und zweimal Best of Musical stehen noch an. Bis zum 18. August steht das Schloss im Zeichen des Theaters, ehe die Politik wieder übernimmt.