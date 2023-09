Serie zur Willicher Stadtgeschichte Von der Stahlküche zum High-Tech-Zentrum

1908: Das Kaiserreich der Deutschen, 1871 gegründet unter der Ägide Otto von Bismarcks, steckt in einer Rezession. In den Bürgermeister-Ämtern sinnt man darauf, Arbeitsplätze zu schaffen. Auch in Willich, einem landwirtschaftlich geprägten Ort mit wenig Industrie. Da kommt es zu einem Befreiungsschlag: Der Ort bekommt ein Stahlwerk, gegründet vom Industriellen Reinhold Becker.