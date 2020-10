Treffen mit dem neuen Geschäftsführer : Stadtwerke wollen Bürgerbusvereine weiter unterstützen

Willich Die Bürgerbusvereine in Willich, Schiefbahn und Anrath leiden noch immer unter der Corona-Pandemie. Die Fahrgastzahlen steigen nur langsam wieder. Die Stadtwerke als Hauptsponsor sicherten jetzt ihre weitere Unterstützung zu.

Die finanzielle Unterstützung ist vor allem vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wichtig. Während des Lockdowns blieben die Busse drei Monate lang in den Depots, und die Fahrgastzahlen steigen jetzt nur langsam, sind noch deutlich von denen vor der Pandemie entfernt. Der alte Fahrplan gilt erst wieder seit dem 1.Oktober.

Durch die Zwangspause konnte auch noch nicht der 150.000. Fahrgast in Anrath begrüßt werden. Dort rollt der Bürgerbus bereits seit 17 Jahren. „Wir wünschen uns schon mehr Fahrgäste“, erklärte Ernst Kuhlen vom Bürgerbusverein Schiefbahn. Mitte November war in Schiefbahn ein neuer Bus in Betrieb genommen worden, mit dem auch Rollstuhlfahrer befördert werden können. Der alte Bus, der vor einem Jahr von der Stadt Erntebrück erworben worden war, steht jetzt als Ersatzfahrzeug für alle drei Bürgerbusvereine zur Verfügung.