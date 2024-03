Wasserqualität in Willich und Tönisvorst Stadtwerke Willich reagieren auf PFAS-Fund

Der Fund der potenziell schädlichen PFAS-Substanzen im Grundwasser in Anrath schreckte am Dienstagnachmittag die Menschen in der Umgebung auf. Zwar war das Gesundheitsamt des Kreises Viersen sogleich bemüht zu betonen, dass die Konzentrationen auch unter den in vier Jahren erst verbindlichen Grenzwerten lagen und nie eine Gefährdung vorlag, aber auch die verantwortlichen Stadtwerke haben nun noch einmal reagiert. „Zunächst möchten wir sagen, dass die Beprobung von uns selbst ausgegangen ist. Wir haben da mit dem Gesundheitsamt des Kreises zusammengearbeitet, aber federführend war es unsere Initiative“, betont Stadtwerke-Sprecherin Andrea Steffen. Auch entspreche die erste Meldung des Kreises, die Substanzen seien im Trinkwasser gefunden worden, nur bedingt der Wahrheit. „Tatsächlich gab es keine entsprechenden Proben aus dem Trinkwasser, sondern nur aus dem Rohwasser, also quasi der Vorstufe“, betont die Sprecherin. Trotzdem sei umgehend reagiert worden.