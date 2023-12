Stadtwerke Willich Verbraucher achten aufs Energiesparen

Pufja betont, dass sich Deutschland mitten in der Energiewende befinde. „Die krempelt derzeit die gesamte Energiewirtschaft um. Wie wir künftig heizen, wie wir uns fortbewegen und welche Energie wir in der Produktion nutzen – all das wird derzeit neu verhandelt. Da kommen hohe Investitionen beispielsweise in zukunftsfähige Stromnetze auf uns zu.” Vor diesem Hintergrund seien niedrige Energiepreise auf lange Sicht nicht zu erwarten, so Stadtwerke-Geschäftsführer Tafil Pufja weiter.