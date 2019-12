Stadtwerke Willich : 300.000 Euro für neuen Kabelmesswagen

Willich Mit einem Kabelmesswagen investieren die Stadtwerke Willich in die Versorgungssicherheit ihres Stromnetzes.

Der neue Kabelmesswagen der Firma Megger ist bereits seit April 2019 im Einsatz. Die Erfahrungen zeigen, dass nicht nur Fehlerortungen am Kabelnetz möglich sind, sondern auch eine vorausschauende Zustandsbewertung und Kabeldiagnose. Diese ermöglicht den Stadtwerken einen rechtzeitigen Austausch von Kabeln, bevor es zu einer Störung kommen kann. Instandhaltungen können damit gezielter gesteuert und Investitionen am Netz besser geplant werden. Der technische Leiter der Stadtwerke, Lars Lohrberg, ist ebenfalls zufrieden: „Diese neue Investition von 300.000 Euro ist in jedem Fall ein wichtiger und richtiger Schritt in diese Richtung.“