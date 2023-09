Aktion der Stadtwerke Willich Kinderwettbewerb zum Thema Energie

Eigens für den Wettbewerb haben die Stadtwerke auch 1500 Malbücher drucken lassen, die sie in den vergangenen Tagen an den neun Grundschulen in Willich verteilt haben. In den Büchern finden die Kinder nicht nur viele Informationen rund um Erneuerbare Energien, sondern auch eine leere Seite im passenden Format für das eigene Energiebild. Die Malbücher können Eltern übrigens auch im Service Center der Stadtwerke (Gießerallee 24) abholen. Wichtig: Bilder, die am Wettbewerb teilnehmen, müssen quadratisch sein, damit sie ins Format des Kalenders passen und an der Auswahl der Siegerentwürfe teilnehmen.