Strom, Gas und Wärme Wie die Energiepreisbremse in Willich funktioniert

Seien die Stadtwerke durch ein Sepa-Mandat berechtigt, die Abschläge einzuziehen, so erfolgt die Abbuchung des aktuellen Monats einmalig am 22. März. Kundinnen und Kunden, die für ihre Abschläge einen Dauerauftrag eingerichtet haben, sie überweisen oder bar zahlen, sollten ihre Beträge an die neuen Abschläge anpassen. Dies ist online über das Service Portal möglich oder per E-Mail an das Service Team kundenservice@stm-stw.de.