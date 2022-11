Nachruf : Manfred Gumbinger transformierte die Stadtwerke Willich

Neersen Über 30 Jahre führte er die Willicher Stadtwerke in die Moderne, vertrat die Belange der Stadt im Kreistag und engagierte sich sehr im Schützenwesen. Nun ist Manfred Gumbinger im Alter von 86 Jahren gestorben.

Manfred Gumbinger , langjähriger Geschäftsführer der Stadtwerke Willich , CDU-Politiker und Präsident der St.-Sebastianus-Bruderschaft Neersen, ist tot. Er wurde 86 Jahre alt. Als sein größtes Verdienst gilt die Transformation der Stadtwerke nach der kommunalen Neugliederung Willichs 1970. Er half, das alte Gemeinde-Gaswerk in die heutigen Stadtwerke zu überführen. 1973 verabschiedete sich Gumbinger dazu als CDU-Politiker aus der Stadtpolitik und übernahm die Stadtwerke-Führung, vertrat die Partei aber bis ins Jahr 2009 – insgesamt 34 Jahre – im Kreistag. Bis zum Jahr 2000 war er Geschäftsführer und sorgte unter anderem dafür, dass die Stadtwerke zur GmbH und über eine Beteiligung von RWE vom reinen Gas- auch zum Stromversorger Willichs wurden. Nebenbei baute er in der brandenburgischen Provinz die Stadtwerke Premnitz auf.

Das zeigt auch sein Engagment im Schützenwesen. Seit 1970 war er in verschiedenen Vorstandspositionen für die Neersener Sebastianer aktiv, von 1984 bis 2005 als Präsident. „Manfred Gumbinger war Repräsentant der Bruderschaft und erster Ansprechpartner für Verwaltung sowie für viele kulturelle, gesellschaftliche und politische Organisationen in Willich und darüber hinaus. Sein Eintreten für die Gemeinschaft der Schützen in Willich ist beispielgebend“, heißt es. Den Wahlefeldsaal konnte er als Bruderschaftshaus erwerben und für seinen Ausbau sorgen.