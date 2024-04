Stadtwerke Willich Stadtwerke-Gebäude ist jetzt auch preisgekrönt

Dabei sei auch viel Technik verbaut, die gleich mehrere Nutzen habe. „Wir sind hier total digitalisiert. Das beginnt damit, dass es keine Lichtschalter gibt, sondern alles über Bewegungsmelder und Appsteuerung läuft. Wir haben Wärmepumpen, Brennstoffzellen und Photovoltaik, dazu eine Ladeinfrastruktur für E-Mobilität und so weiter. All das können wir hier nicht nur Kunden präsentieren und als Fallbeispiel vorstellen, sondern auch Konfigurationen am eigenen Gebäude testen. So ist es am Ende auch eine Blaupause für ganze Quartiere, die wir bauen und ausbauen“, sagt er.